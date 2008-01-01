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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 9 апреля

  В 15 часов в Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14,7..16,0 градуса; Северном 14,6..16,5 градуса, Северо-восточном 14,8..15,7 градуса, Восточном 14,8..15,6 градуса, Юго-восточном 15,0..15,7 градуса , Южном 14,7..15,6 градуса, Юго-западном 14,5..15,4 градуса, Западном 14,5..15,7 градуса, Северо-западном 14,5..15,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 14,4..14,8 градуса. На территории Новой без осадков, температура воздуха 14,3..15,4 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+16
Пт.
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+9
Сб.
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+4
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комфортное место: Дасянь

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