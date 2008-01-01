|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 16:23 Четверг, 9 апреля
Погоду в столичном регионе будет формировать южная часть обширного циклона с центром над югом Карского моря. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 11..13 градусов, по области 10..13. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 30-35% / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.