

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 16:23 Четверг, 9 апреля



Погоду в столичном регионе будет формировать южная часть обширного циклона с центром над югом Карского моря. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 11..13 градусов, по области 10..13. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 30-35% / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



