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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:06 Пятница, 10 апреля



Предстоящим днём на территории Московского региона погода начнёт входить в температурные климатические рамки первой декады апреля. После прохождения холодного атмосферного фронта (прошедшей ночью), станет заметно прохладнее, неустойчивая атмосфера поспособствует выпадению осадков, а тыловая часть, где сегодня окажется Московия - усилению ветра.



По данным Метеобюро Москвы и области днём 10 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 8..10 градусов, по области 8..13. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с, местами порывами до 12-14 м/с.



В целом, колебания температуры, влажности и атмосферного давления будут в пределах климатической нормы, кислородный режим благоприятный. Для большинства как метеозависимых, так и практически здоровых и не страдающих от "капризов" погоды людей это индифферентные внешние условия.



Чтобы уменьшить проявления гиподинамии, улучшить кислородную функцию организма, можно проводить лечебную физкультуру, дыхательные упражнения на открытом воздухе балконов или при открытых окнах. Помогут поддерживать организм в тонусе и различные водные процедуры: общие ванны с добавлением ароматических масел, травяных сборов или морской соли, контрастный душ.



Геомагнитный фон 10 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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