|
|
|
Новости погоды
О прошедших дождях в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 10:06 Пятница, 10 апреля
Минувшей ночью столичный регион пересекали атмосферные фронты обширного циклона с Карского моря. В Москве прошедшие осадки были небольшими и прошли местами. По количеству они не превысили 1 мм, на территории Новой Москвы 2 мм.
По области наибольшее количество осадков отмечено на севере и северо-западе, до 4 мм.
С начала месяца на всей территории столичного региона сохраняется дефицит осадков. А дожди так нужны земле Подмосковья! / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.