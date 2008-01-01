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О прошедших дождях в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 10:06 Пятница, 10 апреля



Минувшей ночью столичный регион пересекали атмосферные фронты обширного циклона с Карского моря. В Москве прошедшие осадки были небольшими и прошли местами. По количеству они не превысили 1 мм, на территории Новой Москвы 2 мм.



По области наибольшее количество осадков отмечено на севере и северо-западе, до 4 мм.



С начала месяца на всей территории столичного региона сохраняется дефицит осадков. А дожди так нужны земле Подмосковья! / meteonovosti.ru /



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