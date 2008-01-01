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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:08 Пятница, 10 апреля



Погода в столичном регионе снова меняется. Температура воздуха понизилась, на смену солнечному теплому дню пришел ненастный и прохладный. Так часто случает в переходные сезоны. Но температурных рекордов ожидать не приходится. Самый теплый день, когда воздух прогрелся до 21,1 градуса, случился в 2008 году. Этот рекорд был повторен в 2018 году. На холода тоже рассчитывать не приходится. До -14,3 градуса остывал воздух лишь в конце позапрошлого века, в 1881 году, и с тех пор таких холодов не случалось.



Но не только температура воздуха преподносит сюрпризы. Обильными осадками, когда выпало 15,1 мм небесной влаги, запомнился 1912 год. Порывистый ветер, до 18 м/с, отмечался в 1982 году. А в 1977 и в 1986 годах над Москвой сгущались туманы.



В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5,5 градуса. Ночью было 7,1, а днем 13,7 градуса, моросил дождь. / meteonovosti.ru /



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