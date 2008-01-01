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Заморозки задержались в Крыму

ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 10 апреля



Вторая половина недели в Крыму была отнюдь не такой ветреной, как первая. Располагавшийся севернее антициклон, ставший причиной значительных барических градиентов и порывистого северо-восточного ветра, растворился в атмосфере. В наследство от него осталось размытое поле повышенного давления, а также солнечная погода и ночные заморозки - по 10 апреля на полуострове действовало штормовое предупреждение на этот счет.



Задержавшийся над Крымом холодный воздух нивелировал усилия солнца и препятствовал чрезмерному росту дневной температуры - в Симферополе показания термометров держались около нормы. А вот в четверг, 9 апреля, на полуостров начал поступать теплый воздух с территории Украины, что заметно повысило дневную температуру в северной части Тавриды. Днем 10 апреля на большей части территории Крыма вполне комфортные +17..+22 при ветре от слабого до умеренного.



Однако в ночь с пятницы на субботу полуостров пересечет холодный атмосферный фронт. Существенных осадков он не принесет, зато отметится порывистым северным ветром. В выходные днем станет ощутимо прохладнее, температура понизится на 4-6 градусов. А ночью в отдельных районах - 0..+2, не исключается и слабый "минус". / meteonovosti.ru /



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