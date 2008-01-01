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Средиземноморский циклон обрушился на Ливан

ИА "Метеоновости" / 11:54 Пятница, 10 апреля



Над востоком акватории Средиземного моря 9 апреля погоду определял неглубокий циклон, который на Кипре и побережье Турции отметился лишь небольшими дождями. Но стоило циклону вторгнуться на континент, начала активно развиваться кучевая облачность, в Ливане прошли локальные ливни, гремели грозы. На столицу страны, Триполи, за 24 часа выпало 98 мм осадков, что почти в 4 раза превышает норму апреля.



К утру10 апреля атмосферный фронт этого циклона отметился дождем на юге Азербайджана. / meteonovosti.ru /



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