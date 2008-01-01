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В Среднее Поволжье на выходные ворвется непогода

ИА "Метеоновости" / 12:08 Пятница, 10 апреля



ветер готов принеси почти зимнее ненастье.



В ночь на субботу, 11 апреля, начнутся перемены в погоде и первыми с ними встретятся жители Татарстана, Чувашии и Ульяновской области.



Под влиянием мощного вторжения арктического воздуха эти регионы окажутся в зоне контрастной температуры на высотах, где формируются ведущие потоки, что в свою очередь вызовет активную регенерацию атмосферных фронтов. Ветер южного направления усилится местами до 13-16 м/с, начнутся дожди, которые будут способствовать понижению температуры воздуха до +4..+6 градусов . Днем адвекция холода усилится. Эстафета перейдет к порывистому северному ветру, который принесет с собой мокрый снег и понижение температуры к вечеру до 0 ..2 градусов, а в ночь на воскресенье не исключены и отрицательные значения до -2 градусов.



В ночь на 12 апреля область ненастной погоды расширится до Самарской области: здесь так же ветер, сменив свое направление на северные румбы принесет с собой дождь, мокрый снег. И воскресное утро в Самаре, не исключено, начнется с апрельской метели.



Но весенние процессы тем и хороши, что, несмотря, на резкие ухудшения погодных условий, такие моменты быстро проходят. И уже к понедельнику, 13 апреля, в Среднем Поволжье снова прогнозируется малооблачная погода, без осадков, температурный фон начнет постепенно возвращаться к своим многолетним значениям. Во вторник вновь потеплеет до +10..+13 градусов, и лишь порывистый ветер будет напоминать о минувшем ненастье. / meteonovosti.ru /



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