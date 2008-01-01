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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:53 Пятница, 10 апреля

  В 12часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабые осадки. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,5..8,2 градуса; Северном 6,7..8,5 градуса, Северо-восточном 5,2..7,6 градуса, Восточном 6,5..8,1 градуса, Юго-восточном 7,4..8,8 градуса , Южном 6,9..7,5 градуса, Юго-западном 6,2..7,7 градуса, Западном 6,8..8,2 градуса, Северо-западном 7,3..8,7 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура 6,1..6,4 градуса. На территории Новой без осадков, температура воздуха 6,4.8,6 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+7
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10 апр.
+9
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+4
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Акола		 -30
Билибино

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Айдын

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