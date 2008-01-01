Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:53 Пятница, 10 апреля
В 12часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабые осадки. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,5..8,2 градуса; Северном 6,7..8,5 градуса, Северо-восточном 5,2..7,6 градуса, Восточном 6,5..8,1 градуса, Юго-восточном 7,4..8,8 градуса , Южном 6,9..7,5 градуса, Юго-западном 6,2..7,7 градуса, Западном 6,8..8,2 градуса, Северо-западном 7,3..8,7 градуса.
В Зеленограде слабый дождь, температура 6,1..6,4 градуса. На территории Новой без осадков, температура воздуха 6,4.8,6 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения