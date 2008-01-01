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Апрельские снегопады в Средней Азии

ИА "Метеоновости" / 13:48 Пятница, 10 апреля



Активность атлантических циклонов минувшего зимнего сезона и в наступивший весенний период не стихает, и продолжает удивлять, и бить рекорды температурных экстремумов. И если на территории России эти рекорды носили в большей мере положительные значения, то в прошедшую рабочую неделю в Средней Азии побиты многолетние значения минимальных температур.



В среду, 8 апреля, холодный арктический воздух в тылу хорошо развитого по высоте циклонического вихря, преодолев большие расстояния и не растеряв своих потенциальных запасов, добрался до Туркменистана. А здесь уже во всю правила весна: в столице Туркмении температура с начала апреля достигала значений +15..+20 градусов. Но под натиском северных масс в ночь на четверг, 9 апреля, температурный фон снизился до +1..+3 градусов. Такие контрасты спровоцировали настоящий снегопад, который попытался украсить город снежным одеянием, но все же весеннее тепло, которое впитала в себя уже подстилающая поверхность Туранской низменности и песков Каракумы, не предоставило такого шанса. Чего не скажешь о горном Таджикистане, куда арктический холод добрался днем позже.



9 апреля в столичном Душанбе в некоторых местах высота сугробов достигала 18-20 см. Здесь за сутки выпала треть месячной нормы осадков и все преимущественно в виде снега. Жители не видели таких снегопадов 26 лет! В 100 км южнее столицы в административном центре Хатлонской области Бохтар (до 2018 года ≈ Курган-Тюбе) температура воздуха опустилась до рекордно низкого значения в +0,2 градуса, предыдущий минимум был зарегистрирован аж 60 лет и составлял +0,4 градуса.



Но уже в пятницу, 10 апреля, температура воздуха в столице Таджикистана вновь повысилась до +20 градусов. В предстоящие выходные и всю последующую неделю синоптики прогнозируют сохранение вероятности осадков, но уже исключительно в виде дождя. Температурный фон вернется к норме, который для апрельского Душанбе составляет +17 градусов. / meteonovosti.ru /



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