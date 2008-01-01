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Кольский полуостров на контрасте двух воздушных масс

ИА "Метеоновости" / 14:43 Пятница, 10 апреля



В середине недели Мурманской области погода преподнесла подарок: температура перешла через ноль градусов в сторону положительных значений и в областном центре в среду, 8 апреля, повышалась аж +7 градусов. Это привело к таянию сугробов и, как результат, высота снежного покрова здесь снизилась за два дня на 5 см и на сегодняшний день составляет 33 см.



Но холодный северный ветер, достигавший в порывах 20-25 м/с, в четверг, 9 апреля, сбил температурный пыл и вернул значения в рамки среднемноголетних, которые для Мурманска составляют около -1 градуса.



На западных рубежах Кольского полуострова расположился гребень повышенного атмосферного давления и здесь относительно тепло и сухо, а его восточные окраины граничат с тыловой частью циклонического вихря, куда активно закачивается холодный арктический воздух. Оказавшись в пограничной зоне, мурманчани и жители области будут продолжать испытывать на себе порывистый ветер, лишь временами забрасывающий осадки в виде снежных зарядов. Но вот среднесуточная температура воздуха по-прежнему останется отрицательной. Лишь в дневные часы возможен небольшой прогрев до +1:+3 градусов.



В субботу, 11 апреля, по Мурманской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, ночью и утром туман, ветер западный 5-10 м/с , на побережье в порывах 15 м/с. Температура ночью -12:-7 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем от +2 до -3 градусов. / meteonovosti.ru /



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