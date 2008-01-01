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В Центральной Европе на выходных малооблачно и тепло

ИА "Метеоновости" / 15:11 Пятница, 10 апреля



В предстоящие выходные страны Центральной Европы окажутся под покровительством прогретого над континентом солнечного антициклона, центр которого в субботу расположится над Польшей. Малооблачная и без осадков погода на фоне повышенного атмосферного давления будет способствовать дневному прогреву воздуха на территории Польши, Германии, Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии до +20:+22 градусов. В ночные часы температура так же не будет опускаться ниже +4:+9 градусов, а в южных районах этой территории местами и ночью будет не ниже +15 градусов.



Но с понедельника, 13 апреля, сюда начнет поступать холодный воздух с северо-востока. Высотный антициклон будет вынужден сместиться на северо-запад, уступив место набирающей силу циклонической ложбине, которая, подпитываясь стужей северных морей, начнет определять погоду на будущей недели набольшей части умеренных широт евроазиатского континента. / meteonovosti.ru /



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