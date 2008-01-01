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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:33 Пятница, 10 апреля

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,8..8,9 градуса; Северном 7,0..8,9 градуса, Северо-восточном 7,4..8,5 градуса, Восточном 8,1..9,4 градуса, Юго-восточном 7,6..9,4 градуса , Южном 6,9..8,4 градуса, Юго-западном 7,0..8,7 градуса, Западном 7,6..8,6 градуса, Северо-западном 8,0..8,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 7,7..8,6 градуса. На территории Новой Москвы местами снежная крупа, температура воздуха 7,0..8,1 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+9
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+7
Вс.
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+8
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+43
Гаруя		 -33
Билибино

некомфортное место: Галифакс
комфортное место: Триест

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