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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:33 Пятница, 10 апреля
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,8..8,9 градуса; Северном 7,0..8,9 градуса, Северо-восточном 7,4..8,5 градуса, Восточном 8,1..9,4 градуса, Юго-восточном 7,6..9,4 градуса , Южном 6,9..8,4 градуса, Юго-западном 7,0..8,7 градуса, Западном 7,6..8,6 градуса, Северо-западном 8,0..8,8 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура 7,7..8,6 градуса. На территории Новой Москвы местами снежная крупа, температура воздуха 7,0..8,1 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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