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В Антарктиде царит осень
ИА "Метеоновости" / 15:47 Пятница, 10 апреля
В то время, как все жители России живут с весенним настроением и от будущей погоды ждут лишь более теплых и солнечных дней, хочется напомнить еще об одной категории граждан страны, которые готовятся встретить зиму. Это люди, работающие на научной станции "Восток". Апрель месяц в Антарктиде осенний месяц, а значит, средние показатели температур стремятся лишь к более низким значениям. За прошедшие сутки, 9 апреля, температура здесь достигла -60,4 градусов. Но рекорд апреля далеко не побит, ведь его абсолютный минимум равен -86 градусов, а абсолютный максимум -33 градуса. Средняя же температура апреля на Востоке, за без малого 63 года наблюдений, составляет -64,7 градусов. Средняя норма осадков второго месяца осени для антарктической станции - 2 мм. / meteonovosti.ru /
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