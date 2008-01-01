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Тонкий слой озона в Арктике - плохая защита от УФ-излучения

ИА "Метеоновости" / 15:52 Пятница, 10 апреля



Согласно данным ВМО, истощение озонового слоя - щита, который защищает жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового (УФ-) излучения, - этой весной достигло беспрецедентного уровня на значительной части Арктики . Это явление вызвано продолжающимся присутствием озоноразрушающих веществ в атмосфере и очень холодной зимой в стратосфере.



В последний раз столь же сильное разрушение озонового слоя наблюдалось над Арктикой весной 2011 года, а разрушение озонового слоя в 2020 году, по-видимому, будет еще более сильным.



Этой зимой (2019-2020 годов) стратосферный полярный вихрь был настолько сильным и холодным в течение столь долгого времени, что температура в Арктической стратосфере упала до уровней, более характерных для Антарктиды, формируя большую площадь полярных стратосферных облаков и способствуя химическим процессам, разрушающим озон. Атмосферные условия, препятствующие ветровому пополнению запасов озона в нижних широтах, также были одним из факторов.



Условия 2020 года аналогичны весне 2011 года, когда потери озона над Арктикой были близки к 50%. Истощение слоя озона привело к увеличению УФ-излучения у поверхности земли весной 2011 года на 60% в Канадской Арктике и еще более высокий рост в Северной Европе).



Оценка разрушения озонового слоя, проведенная ВМО и Программой ООН по окружающей среде, показывает, что озоновый слой средних широт в Арктике и Северном полушарии полностью восстановится до 2035 года. / meteonovosti.ru /



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