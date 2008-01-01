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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:41 Суббота, 11 апреля
Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%.
В Москве и области, основные метеопараметры будут в пределах климатической нормы, кислородный режим комфортный. Для метеозависимых людей это вполне индифферентная погода. Однако, у людей с осложненным анамнезом, длительно страдающих хроническими болезнями, со сниженным адаптационным потенциалом, с синдромом хронической усталости и переутомлением, могут отмечаться различные симптомы недомогания. Сезонная профилактика и лечение, рекомендованное врачом, поддержка организма закаливающими и укрепляющими методами помогут легче пережить сезонные погодные нагрузки.
Геомагнитный фон 11 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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