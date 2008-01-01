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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:18 Суббота, 11 апреля

  Первая декада апреля в столице прошла без особых аномалий. Температура воздуха, в среднем, соответствовала многолетним значениям, опередив их всего на 0,1, и составила +4,2 градуса. Осадков выпало мало - 2,3 мм, что от месячной нормы в процентах всего лишь 6 единиц. Самая низкая температура была зафиксирована 1 апреля (-7,6 градусов), а самая высокая 9 апреля, когда воздух в Москве прогрелся до +15,9 градусов. Новых температурных рекордов за прошедшие 10 дней в метеолетопись столицы вписано не было.

И субботний день, 11 апреля, скорее всего так же не станет чемпионом в истории метеонаблюдений. Температурная шкала его конкурентов довольно далека от реалии: минимальная температура не может взять реванш, аж, с 1928 года, когда воздух остыл до -12,8, а максимальное значение не побито с 2008 года и температура +20,5 градусов пока остается в лидерах.

К счастью, по количеству осадков текущий день так же проиграет. В 1913 году на столицу обрушилось более полумесячной нормы (20,4 мм).

Не стоит забывать, что в стабильности есть свои плюсы. Все метеорекорды происходят на фоне природных катаклизмов и активных атмосферных процессов. Поэтому, будем радоваться наступившему дню и с благодарностью принимать дары небесной канцелярии. / meteonovosti.ru /
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