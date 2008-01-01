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Новости погоды
На юге Дальнего Востока рекордно тепло и лесные пожары
ИА "Метеоновости" / 11:49 Суббота, 11 апреля
В минувшую пятницу, 10 апреля, Приамурье и Хабаровский край, как и в предыдущие дни, находились под присмотром антициклона. При переменной облачности в дневные часы воздух заметно прогревался, и среднесуточная температура превысила климатическую норму на 6-7 градусов. Были обновлены абсолютные максимумы для этого дня.
Лидером по количеству рекордов стала Амурская область. В Сковородино 10 апреля воздух прогревался до +18, что выше прежнего на градус, зафиксированного в 1989 году. В населенном пункте Бомнак столбик термометра остановился у отметки 12.9, предыдущий 11.7 градуса наблюдался тридцать два года тому назад. В Свободном тоже обновился рекорд температуры, новый 16.4, предыдущий 15.9 градуса за 2003 год.
Новый абсолютный максимум температуры зафиксирован и в Хабаровском крае, в населенном пункте Нелькан 10.8, что выше прежнего рекорда на 1.4 градуса, который наблюдался в 1978 году.
Сухая погода, установившаяся на юге Дальнего Востока, способствует нарастанию степени пожарной опасности. Наиболее сложная обстановка складывается в Солнечном и Верхнебуреинском районах Хабаровского края, где огнем охвачено более 100 га.
В ряде муниципальных районов Хабаровского края введен особый противопожарный режим. На время его действия запрещается посещать леса, проводить палы и отжиги сухой травы.
По предварительным расчетам местного управления лесами правительства Хабаровского края, в 2020 году ожидается высокая пожарная опасность. Не исключено повторение ситуации 1976 и 1998 годов, когда огнем были В
объяты значительные площади лесных массивов.
В предстоящие пару дней в Амурской области и Хабаровском крае сохранится теплая и сухая погода, что может способствовать нарастанию степени пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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