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Новости погоды


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Итоги первой декады апреля в Москве и Санкт-Петербурге


ИА "Метеоновости" / 11:53 Суббота, 11 апреля

  Первая декада апреля в Москве и Санкт-Петербурге оказалась умеренно теплой и относительно сухой.

В Москве средняя суточная температура воздуха составила +4,5 градуса, что выше нормы на 2 градуса. Самым теплым днем стало 9 апреля, воздух прогрелся до 15,9 градуса. А самая холодная ночь осталась за 1 апреля. За декаду выпало всего 2,7 мм осадков, что составляете 6% от месячной нормы.

В нашей Северной столице средняя суточная температура за первые 10 дней месяца составила 4,2 градуса, что выше нормы всего на 1 градус. Самая высокая температура составила 18,6 градуса,8 апреля. А самой холодной ,как и в Москве, оказалась ночь 1 апреля. За декаду на город выпал 9 мм осадков, или 30% месячной нормы. Самым обильным на дожди оказалось 3 апреля. / meteonovosti.ru /
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