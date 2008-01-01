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Новости погоды


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Контрасты якутской погоды


ИА "Метеоновости" / 12:16 Суббота, 11 апреля

  Континентальные районы Якутии в течение длительного времени курирует обширный антициклон. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7-9, на севере на 13-15, а на арктическом побережье и более, чем на 20 градусов. По количеству рекордом за 10 апреля Республика заняла первое место: в двадцати населенных пункта обновились инструментальные наблюдения за погодой. За первую декаду апреля в некоторых пунктах рекордно высокие температуры фиксировались до четырех раз.

Среди рекордсменов много знакомых названий: Саскылах, Чокурдах, Оленек, Верхоянск, Шелагонцы, Жиганск, Чумпурук, Вилюйск, Олекминск, Исить, Нерюнгри, Алдан, Учур, Томпо. Но есть и вновь присоединившиеся: Усть-Мома, Сеген-Кюель, Югоренок.

А в это же самое время арктическое побережье Якутии находится на южной окраине циклона, чей центр располагается к востоку от Северной Земли. Накануне и в ночь на 11 апреля при штормовом ветре до 23 м/с кружила метель. Сегодня днем, 11 апреля, порывы ветра могут достигать 27 м/с, а местами и более 30 м/с.

На фоне метелей и штормовых ветров, в Тикси 10 апреля было аномально тепло, среднесуточная температура превысила многолетние значения на 21.2 градуса. В результате обновился рекорд температуры: новый 2.6, предыдущий 2.5 градуса, который продержался с 1949 года. / meteonovosti.ru /
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