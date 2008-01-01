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Новости погоды


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Москва во власти холодных фронтов


ИА "Метеоновости" / 12:43 Суббота, 11 апреля

  11 апреля столичный регион окажется во власти холодных атмосферных фронтов, в тылу высотной фронтальной ложбины. На высоте 1,5 км над Москвой температура воздуха отрицательная -7 градуса, и в течение дня она еще будет понижаться. Поэтому осадки в столице станут приниматься в виде снежной крупы, или мелкого снежка. И такие осадки окажутся кратковременными, периоды ненастья будут чередоваться яркими солнечными.

При порывистом северо-западном ветре ( в 12 часов порывы достигали 13м/) температура днем станет расти медленно. В 12 часов в Москве было 2..4 градуса, максимальная температура воздуха даже при солнце не превысит 5..6 градусов. / meteonovosti.ru /
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