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На следующей неделе в Москве резкие колебания давления

ИА "Метеоновости" / 13:06 Суббота, 11 апреля



Еще в воскресенье, 12 апреля, Москва будет находиться под присмотром антициклона, и фон атмосферного давления будет повышенный, 752 мм ртутного столба.



Но уже в начале новой недели, о себе заявит атлантический циклон, чей теплый атмосферный фронт дотянется до столицы. Атмосферное давление понизится на 10 единиц, и в середине 13 апреля составит 742 мм ртутного столба. Что на 6 единиц ниже нормального.



Циклон ныряет на юго-восток и во вторник, 14 апреля, приблизится к столичному региону, атмосферное давление понизится до 737 мм ртутного столба.



В среду и четверг сохранятся колебания атмосферного давления на пониженном фоне. Причем, самое низкое, 734 мм ртутного столба, атмосферное давление прогнозируется на четверг, 16 апреля.



На резкие колебания давления недомоганием и ухудшением самочувствия, могут отреагировать метеозависимые люди с заболевания сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. Не дожидаясь ухудшения самочувствия следует заранее воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными на такой случай вашим лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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