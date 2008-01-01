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Новости погоды


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Вокруг Байкала нарастает степень пожарной опасности


ИА "Метеоновости" / 13:47 Суббота, 11 апреля

  Обычно в двадцатых числах марта в Забайкалье начинается сезон пожаров. Уже зафиксировано два крупных лесных пожара. За прошедшие сутки было обнаружено 28 лесных пожаров на площади более полутора тысяч гектар. Борьба с ними протекает трудно. Удалось потушить чуть более 10 очагов, действующими остались 17 пожаров.

С начала пожароопасного периода зарегистрировано 132 очага природных пожаров на площади более 6000 гектаров. Количество возгораний и площадь лесного огня в этом году превышает прошлогодние показателе более чем в два раза.

Пожары зачастую возникают по вине человека. Поэтому, в пожароопасных районах вводится запрет на применение огня для очистки посевных полей и сенокосов, профилактических выжиганий лесной подстилки и сухой травы.

В Иркутской области в нынешнем году пожароопасный сезон открылся 9 апреля, когда был зафиксирован первый пожар.

По долгосрочному прогнозу, составленному федеральной Авиалесоохраной, территория вокруг Байкала опять находятся в зоне риска.

Весна в нынешнем году пришла рано, быстро сошел снег, да и текущая погода способствует нарастанию степени пожарной опасности. Дождей почти нет, да и температура почти каждый день бьет рекорды.

Вот и минувший не стал исключением. Рекордно высокие значения зарегистрированы в Иркутске, где воздух разогрелся до 18.8 градусов. В ряде населенных пунктов Иркутской области тоже было аномально тепло: в Мамакане, Орлинге и Жигалово.

Не отстает и Бурятия: в Нижнеангарске новый абсолютный максимум для 10 апреля 12.3, в Орлике 15.9, в Баргузине 18.1 градуса.

В предстоящие сутки на сколько-нибудь существенные осадки рассчитывать не приходится, мало того степень пожарной опасности может усугубиться за счет резкого, а местами и порывистого ветра. / meteonovosti.ru /
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