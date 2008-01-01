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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:09 Воскресенье, 12 апреля
Предстоящим днем Москва и Московская область останутся под влиянием антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 752 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.
Погода в столичном регионе характерна для апреля. По медицинской оценке, это индифферентный характер погоды, при котором у людей, с повышенной метеочувствительностью, реже появляются погодообусловленные обострения. Однако, стоит напомнить о высокой вероятности развития симптомов так называемой "весенней" усталости, переутомления, вегетативных и психо-эмоциональных расстройств, что может сопровождаться упадком физических сил, общей слабостью, появлением неприятных ощущений в области сердца или головных болей и приступов мигрени, преобладанием тревожности, депрессии.
Следует постараться снизить негативное влияние внешних факторов, по возможности чаще, 2-3 раза в день заниматься лечебной физкультурой и дыхательными упражнениями. Даже в домашних условиях, с успехом и пользой для здоровья, можно принимать курортное лечение: ванны с различными добавками, контрастные водные процедуры. Помогут улучшить состояние вегетативной нервной системы и растительные седативные препараты. / meteonovosti.ru /
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