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Новости погоды


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Апрельское тепло сохранится на юге Западной Сибири


ИА "Метеоновости" / 09:51 Воскресенье, 12 апреля

  До 14 апреля на юге Западной Сибири сохраняется теплая, без существенных осадков погода. Ночью еще морозно, до - 5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 14.. 19 градусов. Несмотря на очень теплые для этого времени деньки, в таежных и горных районах еще много снега. Высота снежного покрова в среднем составляет 50 см.

10 апреля умеренные осадки в горах дали небольшое повышение уровня рек бассейна Оби (Томь, Кондома, Терсь, Мрас-Су).

Антициклон, который пришел на юг Западной Сибири 11 апреля, внес свои коррективы в гидрологическую обстановку: рост уровня воды в реках снизился, потому что из-за минусовых ночных температур таяние снега стало менее интенсивным. За сутки высота снежного покрова на горных станциях уменьшилась всего на 2-3 см. А уровень воды снизился в среднем на 10-30 см.

Следует отметить, что если гидрологическая обстановка временно улучшилась, то степень пожароопасности в некоторых районов нарастает. Довольно часто природные пожары возникают по вине человека, об этом не стоит забывать и быть ответственным за природу вокруг нас. / meteonovosti.ru /
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