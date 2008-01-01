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Воскресенье
12 апреля 2020
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:06 Воскресенье, 12 апреля

  12 апреля православные отмечают один из самых значимых праздников - Вербное Воскресенье. Погода в этот день ожидается прохладной, поле ночных заморозков до -2 градусов, днем в Москве 5..7, по области не выше +8 градусов. А это значит, то ни рекордов тепла, ни рекордов холода не будет.

Самая холодная ночь останется в далеком 1929 году, когда воздух остывал до -12.8 градуса. Теплым выдалось 12 апреля в 2015 года, после полудня столбик термометра добрался до отметки +20.

В 1998 году на Москву обрушился сильный дождь, выпало 21.9 мм, то есть почти 50% от месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха была в пределах климатической нормы 4.6 градуса: ночью температура понижалась до 2.4, а днем она повысилась до 6.2 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Чардым
комфортное место: Ла-Риоха

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