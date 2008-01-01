Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
12 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальнем Востоке задувают сильные ветра


ИА "Метеоновости" / 10:46 Воскресенье, 12 апреля

  В большинстве районов Дальневосточного округа субботний день обошелся без сильных осадков. Погода находилась во власти обширного сибирского антициклона. Центр антициклона находился над центральными районами Красноярского края, но его влияния хватило и на континентальные районы Дальнего Востока.

И лишь арктическое побережье округа накрыл ненастной зоной циклонический вихрь. Его центр кружил над морем Лаптевых, а потому крайние северные районы Якутии оказались в непосредственной близости к циклону. Он проявил себя не только снегопадами, но и порывистым ветром. Ветер усиливался до 26 м/с и стал причиной метелей. Ветреная погода отмечалась и на побережьях Чукотского а.о., не только арктического, но и Берингова моря, здесь порывы достигали 17-22 м/с.

В воскресенье и в начале недели ветреная погода на арктическом побережье Дальнего Востока сохранится. К ветреным районам присоединятся Бурятия и Забайкальский край. Из-за роста атмосферного давления ветер усиливался до 15-20 м/с. А из-за отсутствия дождей в этих районах ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+2
Вс.
12 апр.
+7
Пн.
13 апр.
+12
Вт.
14 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Ахмадабад		 -25
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Чардым
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100