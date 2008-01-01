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Новости погоды
На Дальнем Востоке задувают сильные ветра
ИА "Метеоновости" / 10:46 Воскресенье, 12 апреля
В большинстве районов Дальневосточного округа субботний день обошелся без сильных осадков. Погода находилась во власти обширного сибирского антициклона. Центр антициклона находился над центральными районами Красноярского края, но его влияния хватило и на континентальные районы Дальнего Востока.
И лишь арктическое побережье округа накрыл ненастной зоной циклонический вихрь. Его центр кружил над морем Лаптевых, а потому крайние северные районы Якутии оказались в непосредственной близости к циклону. Он проявил себя не только снегопадами, но и порывистым ветром. Ветер усиливался до 26 м/с и стал причиной метелей. Ветреная погода отмечалась и на побережьях Чукотского а.о., не только арктического, но и Берингова моря, здесь порывы достигали 17-22 м/с.
В воскресенье и в начале недели ветреная погода на арктическом побережье Дальнего Востока сохранится. К ветреным районам присоединятся Бурятия и Забайкальский край. Из-за роста атмосферного давления ветер усиливался до 15-20 м/с. А из-за отсутствия дождей в этих районах ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
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