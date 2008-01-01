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Новости погоды


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В Якутию вернутся морозы


ИА "Метеоновости" / 11:39 Воскресенье, 12 апреля

  Аномальное тепло, установившееся в самой холодной Республике России, Якутии, сменится суровыми морозами. Причиной станет смена атмосферной циркуляции. Якутия, в большей степени, ее западные районы окажутся в холодной части обширного сибирского антициклона. Вторжение арктических масс воздуха приведет к усилению морозов.

В настоящее время погода в Якутии совсем не типичная для апреля месяца. Так, в ночь на воскресенье умеренные морозы ожидаются лишь в восточных районах, до -10,-15 градусов, на северо-востоке до -22, в то же время в западных районах всего от -5 до -10, а на юго-западе возможно повышение температуры до небольших положительных значений. В дневные часы небольшие морозы сохранятся лишь на севере и северо-востоке Республики, до -2,-7 градусов, на остальной территории температура положительная: от 0,+5 на востоке до 5 до 10 тепла в центральных районах, на западе воздух прогреется до 10:15 градусов. И такое значение температуры на 8-12 градусов превысит норму. Осадки от небольших до умеренных пройдут в основном в восточной половине Якутии, на западе, где усилится влияние антициклона, погода без осадков.

Аномально теплая погода сохранится в Республике вплоть до середины недели. А уже в четверг нагрянут морозы. К завершению недели на всей территории Якутии среднесуточная температура ожидается уже на 4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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