

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье проник арктический воздух

ИА "Метеоновости" / 12:45 Воскресенье, 12 апреля



В Поволжье проник арктический воздух



Субботний день для жителей Среднего Поволжья оказался испорчен погодой. Ее определял активный циклонический вихрь. Центр циклона находился между Волгой и Доном, а атмосферный фронт, связанный с циклоном, протянулся от Казани до Волгограда. В зоне его влияния прошли сильные осадки. Так, в Пензенской области выпало до 20 мм, в республике Марий Эл до 27 мм, но больше всего пришлось на Мордовию - 36 мм, что больше месячной нормы.



Сегодня циклон немного продвинулся на северо-восток, в район Самары. Его влияние на погоду Поволжья сохранится. Осадки, местами сильные, будут идти и в ночь на понедельник. А уже днем, с приближением циклона к Екатеринбургу, пройдут не повсеместно, но местами еще будут умеренными. С ростом атмосферного давления северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.



Температура начнет понижаться. Уже в ночь на понедельник ее значение недалеко уйдет от нулевой отметки (от -3 до +3), днем максимальная температура от 3 до 8 тепла.



Среднесуточная температура на всей территории Поволжья окажется ниже нормы на 2 градуса. Улучшится погода уже к середине недели. В низовье Волги потеплеет до нормы, а в районе Татарстана температура превысит обычные для этой поры значения на 4 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



