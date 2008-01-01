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Новости погоды


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В Поволжье проник арктический воздух


ИА "Метеоновости" / 12:45 Воскресенье, 12 апреля

  В Поволжье проник арктический воздух

Субботний день для жителей Среднего Поволжья оказался испорчен погодой. Ее определял активный циклонический вихрь. Центр циклона находился между Волгой и Доном, а атмосферный фронт, связанный с циклоном, протянулся от Казани до Волгограда. В зоне его влияния прошли сильные осадки. Так, в Пензенской области выпало до 20 мм, в республике Марий Эл до 27 мм, но больше всего пришлось на Мордовию - 36 мм, что больше месячной нормы.

Сегодня циклон немного продвинулся на северо-восток, в район Самары. Его влияние на погоду Поволжья сохранится. Осадки, местами сильные, будут идти и в ночь на понедельник. А уже днем, с приближением циклона к Екатеринбургу, пройдут не повсеместно, но местами еще будут умеренными. С ростом атмосферного давления северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Температура начнет понижаться. Уже в ночь на понедельник ее значение недалеко уйдет от нулевой отметки (от -3 до +3), днем максимальная температура от 3 до 8 тепла.

Среднесуточная температура на всей территории Поволжья окажется ниже нормы на 2 градуса. Улучшится погода уже к середине недели. В низовье Волги потеплеет до нормы, а в районе Татарстана температура превысит обычные для этой поры значения на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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