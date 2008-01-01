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Капризен апрель на Европейском юге

ИА "Метеоновости" / 13:42 Воскресенье, 12 апреля



На южных просторах России март не передал теплую эстафету своему последователю, апрелю. Уже с первых чисел сюда вернулись заморозки. Они сохраняются и по сей день. В ночь на воскресенье в Волгоградской области температура местами понижалась до -7 градусов, в Ростовской области, до -2 градусов. Даже в Краснодарском крае под утро температура понижалась до небольших положительных значений температуры. Но здесь подстилающую поверхность от заморозков уберегли облака южного циклона. В крае прошли сильные дожди. Ненастная зона охватила и Северную Осетию, выпало до 15 мм осадков.



Воскресный день также не принес улучшения погоды. Погода была ветреная, холодная и с осадками.



В ближайшие дни заморозки сохранятся в Ростовской и Волгоградской областях (в воздухе и на поверхности почвы до -1:-4 градусов, по северу и востоку территории до -8 градусов). На остальной территории ночью от 0 до 5 тепла, на черноморском побережье на пару градусов теплее, днем в большинстве районов 10:15 градусов, в Краснодарском крае до +18. Осадков не ожидается, но будет ветрено, порывы 15-18 м/с, в Волгоградской области до 20 м/с. Среднесуточная температура в начале недели на 2-4 градуса предполагается ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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