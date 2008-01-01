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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Понедельник, 13 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.



В столичном регионе установилась погода характерная для апреля с выраженными междусуточными колебаниями метеорологических элементов. Существенных осадков не ожидается, но будет ветрено, атмосферное давление резко понизится, содержание кислорода сохранится в пределах нормальных значений. Организм человека хорошо приспособлен к сезонным изменениям, синхронно этим изменениям меняются и приспособительные механизмы. Однако, сбой или несостоятельность таких функций организма провоцирует развитие погодообусловленных обострений и ухудшение самочувствия. Ослабленный после долгой зимы организм, частые колебания погодных условий, наличие заболеваний, хронической усталости и огромная стрессовая нагрузка, делает человека более уязвимым, появляются или усиливаются различные недуги, особенно страдает нервная система. Чтобы организм избежал серьезных осложнений, помогут, в первую очередь, строгое выполнение рекомендаций врачей, соблюдать режим труда и отдыха, своевременно принимать лекарства, использовать различные закаливающие и укрепляющие организм методы. Еще великий врач Авицена в своем труде "Каноны врачебной науки" писал, что для лечения многих болезней нужно использовать свежий воздух, который оздоравливает тело так, как никакое лекарство. Чтобы уменьшить симптомы гиподинамии, недостаток кислорода, улучшить общее самочувствие, следует использовать рекомендацию древнего врача, даже на балконе можно проводить физические и дыхательные упражнения, заниматься скандинавской ходьбой. / meteonovosti.ru /



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