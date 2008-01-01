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Санкт-Петербург ≈ впереди прохладная и сырая неделя

ИА "Метеоновости" / 09:42 Понедельник, 13 апреля



Что такое настоящая весна, жители Северной столицы почувствовали в середине прошедшей недели. И хотя потепление было кратковременным, зато увенчалось новым рекордом максимальной температуры, 8 апреля воздух прогрелся до майских + 18,3. После резкого взлета температура в Санкт-Петербурге так же быстро вернулась в рамки климатической нормы и даже опустилась немного ниже нее - в прошедшие выходные ночью слегка подмораживало, в субботу осадки перешли в твердую фазу и город немного припорошило снегом.



В воскресенье после кратковременного улучшения погода окончательно испортилась - циклон с центром над Скандинавией нагнал облаков, заморосило, к осадкам добавился порывистый ветер. Всю неделю циклоны и связанные с ними фронтальные системы будут играть доминирующую роль в атмосфере над северо-западными районами России. Погода будет олицетворять типичное межсезонье: облачно с кратковременными прояснениями, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, в начале недели ветер с порывами до сильного. Температура ночью около нуля, днем +4:+8, на дорогах местами возможна гололедица. / meteonovosti.ru /



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