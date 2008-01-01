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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 13 апреля

  Переходный период от зимы к лету всегда отличается неустойчивостью в погоде. Еще в субботу температуре не удалось преодолеть даже 5-градусную отметку, а с неба сыпал то снег, то град, а в понедельник ожидается ее повышение уже до +15 градусов и никаких осадков. И такие капризы погоды не редкость для весны. Случались в этот день и возвраты зимы. Так, в далеком 1928 году под утро ударили нешуточные морозы. Температура понизилась до -14.6, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день. А в очень теплом 2008 году 13 апреля воздух прогрелся до 20.4 градусов, что также стало рекордом, но ужу суточного максимума. Сильными осадками отметился этот день в 2012 году, на московскую землю вылилась почти половина месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха была в пределах климатической нормы: ночью температура понижалась до 0.7 градусов, а днем она повысилась до 7.4. Существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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