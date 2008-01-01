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Новости погоды


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В Подмосковье нарастает пожарная опасность


ИА "Метеоновости" / 09:58 Понедельник, 13 апреля

  Прошедшие выходные дни в Москве и области выдались относительно холодными , температура воздуха оказалась на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Погода была сухой и ветреной, порывы ветра в Москве и области достигали 12-16м/с. Относительная влажность воздуха в около полуденные часы понижалась до 30-35%.

Все это способствовало нарастанию степени пожарной опасности в Подмосковье.

Малая степень пожарной опасности осталась лишь на крайнем северо-востоке Подмосковья. / meteonovosti.ru /
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