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В Подмосковье нарастает пожарная опасность

ИА "Метеоновости" / 09:58 Понедельник, 13 апреля



Прошедшие выходные дни в Москве и области выдались относительно холодными , температура воздуха оказалась на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Погода была сухой и ветреной, порывы ветра в Москве и области достигали 12-16м/с. Относительная влажность воздуха в около полуденные часы понижалась до 30-35%.



Все это способствовало нарастанию степени пожарной опасности в Подмосковье.



Малая степень пожарной опасности осталась лишь на крайнем северо-востоке Подмосковья. / meteonovosti.ru /



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