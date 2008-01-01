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Новости погоды


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Тихоокеанский циклон пощадил Дальний Восток


ИА "Метеоновости" / 10:40 Понедельник, 13 апреля

  Глубокий тропический циклон пощадил жителей восточных районов России и выбрал своим маршрутом тихоокеанские просторы.

Вихрь зародился в тропической зоне Северного Полушария и стал продвигаться на северо-восток. Он щедро полил дождями Японию. Наибольшее количество осадков досталось центральному острову страны, Хонсю. Циклон ливнями и усилением ветра прошелся по его восточному побережью и дальнейший его путь лежал на Южные Курилы.

Но циклон изменил маршрут. От острова Хонсю он повернул на восток и по сороковой параллели ушел на просторы Тихого океана.

Циклон продолжает углубляться и в ближайшие дни давление в его центре упадет до 985 мб, но испортить погоду в прибрежной зоне Дальнего Востока он уже не сможет. / meteonovosti.ru /
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