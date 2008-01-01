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Южный циклон ливнями обрушился на Японию

ИА "Метеоновости" / 10:48 Понедельник, 13 апреля



В ночь на 13 апреля Япония оказалась во власти мощного южного циклона. Наиболее сильные ливни прошли на юге страны. Но досталось и столице, за ночь на Токио выпало 23 мм осадков, а затем ливни усилились, и за 6 утренних часов выпало еще 49 мм.



До конца дня 13 апреля и ночь 14 апреля дожди различной интенсивности продолжатся, и за сутки в Токио выпадет более 70% месячной нормы!



Днем 14 апреля циклон сместится в океан, и дожди на большей части страны прекратятся. / meteonovosti.ru /



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