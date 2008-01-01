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Новости погоды


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Влияние на погоду в Москве вернет Атлантика


ИА "Метеоновости" / 11:49 Понедельник, 13 апреля

  В переходные периоды года погоде свойственна неустойчивость. И на текущей неделе она ее продемонстрирует. Атлантические вихри оттеснят погожий антициклон к югу. Они принесут долгожданные дожди, которых так не хватает московской земле, и сохранят температуру в воздуха в пределах климатической нормы.

За прошедшие дни апреля столица получила всего 3.3 мм небесной влаги. И это при том, что месячная норма в центральном месяце весны увеличивается (по сравнению с мартом) до 44 мм. Почва испытывает явный дефицит влаги, и ожидаемые дожди пойдут ей только на пользу.

Уже сегодня атлантический циклон приблизится к северо-западным границам России. Но в Москве и Подмосковье он пока существенных осадков не принесет, а проявит себя в увеличении облачности в вечерние часы.

В ночь на вторник к столице потянутся атмосферные фронты, на северо-западе начнется небольшое дождь, а температура останется положительной, от 8 до 10 тепла. Днем ненастная зона охватит уже всю территорию Москвы и Подмосковья и время от времени будет приниматься дождь, а западный ветер усилится до 7-12 м/с. Максимальная температура в городе 9:11, по области от 8 до 13 градусов.

В среду столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт и станет прохладнее. Ночью в Москве от 1 до 3 тепла, в Подмосковье от -1 до +4. Днем в столице 7:9, в столичной области не выше +10 градусов. Погода облачная и с осадками, местами дождь может переходить в мокрый снег.

В четверг погоду будет определять уже тыловая часть циклона. В облаках появятся прояснения. Из-за них ночью станет прохладнее, а днем существенно не изменится. Под утро температура в столице 0:+2, в столичной области от -2 до +3, днем 5:10 градусов. Местами еще пройдут небольшие осадки, днем в виде дождя.

В пятницу сохранится облачная с прояснениями погода, но с юго-западными ветрами, его порывы могут достигать 12-17 м/с, начнет поступать более теплый воздух, что приведет к повышению ночной температуры. Она ожидается в интервале от 0 до 5 тепла, днем по- прежнему 5:10 градусов. Местами еще возможен небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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