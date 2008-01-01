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Капризен апрель у наших западных соседей
ИА "Метеоновости" / 12:19 Понедельник, 13 апреля
В весенний период теплом погода порадовала наших западных соседей лишь в марте. А вот апрель с первых дней начал проявлять неустойчивость. Он начался с холодной погоды. Температура отставала от нормы почти на 4 градуса. В ряде городов Республик Беларусь и Украина температура под утро понижалась до рекордно низких значений. Но постепенно она вошла в русло климатической нормы, а к концу второй пятидневки месяца даже повышалась днем до +20 градусов.
В начале второй декады температура сделала новый виток в сторону понижения и морозы вернулись. В ночь на воскресенье столбики термометров поползли вниз, устанавливая новые минимальные рекорды.
Так в Республике Беларусь отличились Василевичи Гомельской области и Бобруйск Могилевской области. В Василевичах похолодало до -6 градусов, предыдущий рекорд, -4.6 градусов, был установлен в 1954 году, а в Бобруйске новым рекордом стала температура -6.7 градусов (предыдущий, -5.2, зарегистрирован в 1985 году) На Украине городом-рекордсменом стал областной центр Чернигов. Минимальная температура в нем составила -4.6, что на 0.6 градусов ниже рекорда 1985 года.
Холодная погода у наших западных соседей сохранится и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /
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