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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:25 Понедельник, 13 апреля

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11,8..12,9 градуса; Северном 11,4..13,1 градуса, Северо-восточном 11,4..12,6 градуса, Восточном 11,2..12,5 градуса, Юго-восточном 12,2..13,6 градуса , Южном 11,7..13,0 градуса, Юго-западном 11,7..12,6 градуса, Западном 11,8..13,1 градуса, Северо-западном 12,4..13,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 11,6..11,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 11,9..13,1 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Дуррес

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