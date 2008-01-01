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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Понедельник, 13 апреля



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11,8..12,9 градуса; Северном 11,4..13,1 градуса, Северо-восточном 11,4..12,6 градуса, Восточном 11,2..12,5 градуса, Юго-восточном 12,2..13,6 градуса , Южном 11,7..13,0 градуса, Юго-западном 11,7..12,6 градуса, Западном 11,8..13,1 градуса, Северо-западном 12,4..13,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 11,6..11,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 11,9..13,1 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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