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Новости погоды


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В Забайкалье теплее, чем в Крыму


ИА "Метеоновости" / 12:40 Понедельник, 13 апреля

  Распределение температуры в текущие дня явно противоречит многолетним показателям. В то время, как на Европейском юге погода придерживает тепло и среднесуточная температура здесь отстает от нормы, на сибирских просторах и юге Дальнего Востока погода забежала далеко вперед.

В минувшее воскресенье в Симферополе максимальная температура едва дотянула до +14 градусов, а в большинстве городов Забайкальского края она установила новые рекорды.

Аналогичное тепло наблюдалось в Забайкалье в 2014 году. Именно тогда в большинстве пунктов были установлены суточные рекорды. Но в этом году они обновились. Так, в поселке Могоча потеплело до +19.2 градусов, что на 0.2 градуса выше предыдущего рекорда. В поселке Нерчинский завод днем было +21.3 градуса (предыдущий рекорд, +18.7). В поселке Агинское максимальная температура достигла почти летних значений, +21.7, что также теплее, чем в 2014 году.

Но уже сегодня максимальная температура гораздо ниже, от 10 до 15 градусов. Но и такие ее значения выше нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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