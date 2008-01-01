Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
13 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье вернулась зима


ИА "Метеоновости" / 14:02 Понедельник, 13 апреля

  Южный циклон, проходящий через Поволжье в минувшее воскресенье, обрушился на регион сильным снегом, местами он переходил в мокрый снег и дождь, усилением ветра, метелями. Снег лежит даже в самой южной области округа, Саратовской. В воскресенье здесь выпало до 15 мм осадков. В Пензенской области копилка осадков пополнилась на 14 мм и также осадки шли в виде снега. В Самарской и Ульяновской областях осадки были в смешанной фазе, увеличив месячную сумму на 23-27 мм.

На сегодняшний день высота снежного покрова на территории округа колеблется от 3 см до 52 см. Наибольшая высота сугробов отмечается на севере Пермского края. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Вт.
14 апр.
+10
Ср.
15 апр.
+7
Чт.
16 апр.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ахмадабад		 -24
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Соловки
комфортное место: Дуррес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100