

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье вернулась зима

ИА "Метеоновости" / 14:02 Понедельник, 13 апреля



Южный циклон, проходящий через Поволжье в минувшее воскресенье, обрушился на регион сильным снегом, местами он переходил в мокрый снег и дождь, усилением ветра, метелями. Снег лежит даже в самой южной области округа, Саратовской. В воскресенье здесь выпало до 15 мм осадков. В Пензенской области копилка осадков пополнилась на 14 мм и также осадки шли в виде снега. В Самарской и Ульяновской областях осадки были в смешанной фазе, увеличив месячную сумму на 23-27 мм.



На сегодняшний день высота снежного покрова на территории округа колеблется от 3 см до 52 см. Наибольшая высота сугробов отмечается на севере Пермского края. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



