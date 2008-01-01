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Новости погоды
В Поволжье вернулась зима
ИА "Метеоновости" / 14:02 Понедельник, 13 апреля
Южный циклон, проходящий через Поволжье в минувшее воскресенье, обрушился на регион сильным снегом, местами он переходил в мокрый снег и дождь, усилением ветра, метелями. Снег лежит даже в самой южной области округа, Саратовской. В воскресенье здесь выпало до 15 мм осадков. В Пензенской области копилка осадков пополнилась на 14 мм и также осадки шли в виде снега. В Самарской и Ульяновской областях осадки были в смешанной фазе, увеличив месячную сумму на 23-27 мм.
На сегодняшний день высота снежного покрова на территории округа колеблется от 3 см до 52 см. Наибольшая высота сугробов отмечается на севере Пермского края. / meteonovosti.ru /
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