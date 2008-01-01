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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:35 Понедельник, 13 апреля
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14,9..15,6 градуса; Северном 14,2..15,4 градуса, Северо-восточном 14,8..15,7 градуса, Восточном 14,5..15,6 градуса, Юго-восточном 14,7..16,0 градуса , Южном 13,8..15,8 градуса, Юго-западном 14,0..15,1 градуса, Западном 14,2..16,2 градуса, Северо-западном 14,7..15,5 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура 14,6..15,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 14,1..15,2 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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