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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 16:46 Понедельник, 13 апреля
Погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 11..13 градуса, по области 8..13. Ветер южный, юго-западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 20-25% / meteonovosti.ru /
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