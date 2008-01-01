

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 16:46 Понедельник, 13 апреля



Погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 11..13 градуса, по области 8..13. Ветер южный, юго-западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 20-25% / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



