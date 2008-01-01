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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:47 Вторник, 14 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. При облачной погоде ожидается временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 8..13 градусов. Ветер западный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и Подмосковье ожидается облачная, дождливая и ветреная погода с температурой воздуха превышающей норму на 4 градуса. Атмосферное давление продолжит понижаться и предполагается на 10 единиц ниже обычных для этой поры значений. Люди с повышенной метеочувствительностью, с воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, а также бронхо-легочными недугами будут чувствовать себя не самым лучшим образом, но самым неблагоприятным фактором окажется низкое атмосферное давление, которое может вызвать ухудшение самочувствия, головные боли и головокружение у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, с вегето-сосудистой дистонией и особенно с артериальной гипотонией. Возможно обострение воспалительных заболеваний суставов и кожи.



Уменьшить негативное влияние помогут правильно организованный режим труда и отдыха и прием предписанных врачом лекарственных препаратов.



Геомагнитный фон 14 апреля спокойный. / meteonovosti.ru /



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