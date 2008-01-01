

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самая теплая ночь года в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:07 Вторник, 14 апреля



Ночью 14 апреля погоду в Москве определял теплый сектор циклона. На ВДНХ минимальная температура составила 8,3 градуса. Прошедшая ночь оказалась самой теплой в 2020 году!



Последний раз такая теплая ночь в столице была в последней декаде октября 2019 года. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



