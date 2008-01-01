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Новости погоды
Самая теплая ночь года в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:07 Вторник, 14 апреля
Ночью 14 апреля погоду в Москве определял теплый сектор циклона. На ВДНХ минимальная температура составила 8,3 градуса. Прошедшая ночь оказалась самой теплой в 2020 году!
Последний раз такая теплая ночь в столице была в последней декаде октября 2019 года. / meteonovosti.ru /
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