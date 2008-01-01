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Новости погоды


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Погода в Крыму на неделе будет резко меняться


ИА "Метеоновости" / 09:27 Вторник, 14 апреля

  Обычно в первой половине апреля в Крыму наступает время цветения такого вкусного и полезного фрукта, как персик. Однако на прошлой неделе угрозу цветущим деревьям создавали ночные заморозки. Отрицательную температуру отметили многие метеостанции полуострова и в начале этой недели: Джанкой (-1,3), Клепино (-2,1), Нижнегорское (-4,8) и другие. Штормовое предупреждение сохранялось в Крыму на 14 апреля - ночью и утром в степных и предгорных районах заморозки до -1..-6.

Но погода начинает меняться. В ночь на среду, 15 апреля, полуостров будет пересекать холодный атмосферный фронт с северо-запада. По прогнозам, после продолжительного сухого периода пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах возможна гроза. Ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 17-22 м/с. Резко похолодает - дневная температура понизится на 6-10 градусов.

Постепенное потепление начнется во второй половине недели, а в выходные в центральных районах Крыма столбики термометров поднимутся до +20 и выше. / meteonovosti.ru /
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