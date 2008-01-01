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Погода в Крыму на неделе будет резко меняться

ИА "Метеоновости" / 09:27 Вторник, 14 апреля







Но погода начинает меняться. В ночь на среду, 15 апреля, полуостров будет пересекать холодный атмосферный фронт с северо-запада. По прогнозам, после продолжительного сухого периода пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах возможна гроза. Ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 17-22 м/с. Резко похолодает - дневная температура понизится на 6-10 градусов.



Постепенное потепление начнется во второй половине недели, а в выходные в центральных районах Крыма столбики термометров поднимутся до +20 и выше. / meteonovosti.ru /



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