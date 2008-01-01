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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:07 Вторник, 14 апреля

  Погода в Первопрестольной сделала очередной виток и от ночных заморозков перешла к дождям. Еще в понедельник погоду определял погожий антициклон, но Атлантика вернула свои позиции и к московской земле потянулись атмосферные фронты циклонического вихря. Сегодня в городе он проявит себя дождями, усилением ветра и невысокой температурой.

И такие капризы погоды не редкость для весны. Случались в этот день и возвраты зимы. Так, в далеком 1939 году под утро температура понизилась до -8.8, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день. А в очень теплом, 1962 году, 14 апреля воздух прогрелся до 20.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума. Сильными осадками отметился этот день в 1970 году, на московскую землю вылилась 17 мм осадков при месячной норме 44 мм.

В прошлом, 2019 году, в этот день было прохладно: под утро всего 1.2, днем 4.6 градусов. Шли осадки в смешанной фазе, но снежного покрова не было. / meteonovosti.ru /
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