

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:07 Вторник, 14 апреля



Погода в Первопрестольной сделала очередной виток и от ночных заморозков перешла к дождям. Еще в понедельник погоду определял погожий антициклон, но Атлантика вернула свои позиции и к московской земле потянулись атмосферные фронты циклонического вихря. Сегодня в городе он проявит себя дождями, усилением ветра и невысокой температурой.



И такие капризы погоды не редкость для весны. Случались в этот день и возвраты зимы. Так, в далеком 1939 году под утро температура понизилась до -8.8, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день. А в очень теплом, 1962 году, 14 апреля воздух прогрелся до 20.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума. Сильными осадками отметился этот день в 1970 году, на московскую землю вылилась 17 мм осадков при месячной норме 44 мм.



В прошлом, 2019 году, в этот день было прохладно: под утро всего 1.2, днем 4.6 градусов. Шли осадки в смешанной фазе, но снежного покрова не было. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



