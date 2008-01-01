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О прошедших дождях в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 10:18 Вторник, 14 апреля



Ночью 14 апреля столичный регион оказался в зоне холодного атмосферного фронта. В северных и западных районах Подмосковья дождь начался около 6 утра, а к Москве зона осадков приблизилась после 8 утра.



В столице дождь прошел лишь местами, в городе выпало до 0,6 мм, на территории Новой Москвы до 2 мм.



По области самые сильные дожди прошли в Клину и в Можайске, до 7 мм, что составляет почти 20% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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