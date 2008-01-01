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Как погода влияет на сенную лихорадку?

ИА "Метеоновости" / 10:48 Вторник, 14 апреля



В преддверии теплого сезона года английская метеослужба напоминает, что дождь, ветер, температура и солнечный свет-все это влияет на то, сколько пыльцы растений будет произведено и сколько будет рассеяно и как это связано с погодой. Любое выпадение осадков вызывает заметное снижение концентрации пыльцы в воздухе, но очень важно время и количество осадков, которые выпадают в течение дня. Ранний, сильный и продолжительный дождь, скорее всего, сохранит низкие показатели плотности пыльцы в течение всего дня, в то время как дождь во второй половине дня будет иметь меньшее влияние.



Температура играет важную роль в выделении пыльцы. Для травы максимальная температура между 18-28 градусов может дать высокие показатели, если это сухой день с низкой влажностью и легким ветерком.



Деревья лучше всего реагируют, когда диапазон температур составляет от 13 до 15 градусов. Однако, если температура поднимается выше +28, то уровни пыльцы уменьшаются. После нескольких теплых дней подряд запас пыльцы может иссякнуть совсем.



Что касается ветра, то все немного сложнее. Если ветер слишком легкий, пыльца едва отрывается от земли и слабо рассеивается, но если он слишком сильный, пыльца уносится дальше и рассеивается интенсивно.



Различные виды пыльцы нуждаются в различных скоростях ветра для идеального рассеивания. Количество дневного света, или "фотопериод", также имеет решающее значение для производства пыльцы. В особенно пасмурную погоду растения производят меньше пыльцы.



Так же, как и погода во время рассеивания пыльцы, сезонные погодные условия тоже все меняют. С одной стороны, любое количество осадков уменьшает пыльцу, но если в течение нескольких месяцев чередуются прерывистые дожди, то это, как правило, приводят к повышенному количеству пыльцы в целом. С другой стороны, жаркое, сухое лето означает, что трава перестает производить пыльцу. / meteonovosti.ru /



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