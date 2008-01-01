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Температура воздуха в Москве "рухнула" на 5 градусов

ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 14 апреля



После прохождения холодного фронта температура воздуха в столичном регионе резко понизилась, за 3 часа более чем на 5 градусов. На ВДНХ в 8 утра было 11,1 градуса, а в 11 часов похолодало до 5,3 градуса.



Сегодня в столичном регионе температура воздуха будет иметь обратный суточный ход: ночь станет теплее дня. / meteonovosti.ru /



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