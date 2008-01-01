|
|
|
Новости погоды
Температура воздуха в Москве "рухнула" на 5 градусов
ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 14 апреля
После прохождения холодного фронта температура воздуха в столичном регионе резко понизилась, за 3 часа более чем на 5 градусов. На ВДНХ в 8 утра было 11,1 градуса, а в 11 часов похолодало до 5,3 градуса.
Сегодня в столичном регионе температура воздуха будет иметь обратный суточный ход: ночь станет теплее дня. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.